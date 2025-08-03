Зеленскому доложили о контакте с российскими представителями

Глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией в Турции и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что пообщался с российскими представителями. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем», — написал Зеленский.

До этого президент России Владимир Путин положительно оценил итоги переговорного процесса с Украиной, особенно в части обмена военнопленными. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул гуманитарную значимость возвращения «сотен людей на родину».

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, где может состояться возможная будущая встреча президентов РФ и Украины.