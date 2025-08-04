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Россия проведет заседание Совбеза ООН

Россия 5 августа проведет заседание Совбеза ООН по атаке ВСУ на Курскую область
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Россия проведет во вторник, 5 августа, неформальное заседание Совета Безопасности ООН (по «формуле Арриа») по теме «Провал вооруженных сил Украины в Курской области». Об этом сообщили в Telegram-канале постоянного представительства РФ при всемирной организации.

По ее информации, встреча начнется в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Как заявил российский лидер, украинская армия потеряла в ходе вторжения в Курскую область 76 тысяч человек.

По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ущерб от преступлений Вооруженных сил Украины в Курской области оценивается более чем в 3 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что будет сделано все, чтобы «покарать» ВСУ за злодеяния на территории России.

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Атаки на Курскую область
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