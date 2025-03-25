Путин: власти сделают все, чтобы покарать солдат ВСУ на территории России

Преступления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России фиксируются, власти сделают все необходимое, чтобы преступники понесли наказание. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании совета на заседании Совета по культуре и искусству, передает РИА Новости.

Президент указал, что некоторые украинские военные, совершающие преступления на территории Курской области, попадают в руки к ВС РФ, они будут переданы суду.

«Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой. Все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано», — сказал Путин.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Большое количество подразделений Вооруженных сил Украины из Курской области перебросили на Покровское направление, сообщал 22 марта командир расчета беспилотников Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки «Центр» Андрей Мартьянов.

Ранее на Западе сочли Зеленского «сумасшедшим» из-за одного решения по России.