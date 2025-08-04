Искренние заявления Киева о желании завершить конфликт с Москвой в 2025 году должны основываться на готовности признать территориальные реалии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Если это искреннее заявление, то оно должно быть основано на готовности к признанию территориальных реалий и устранению первопричин кризиса, включая желание вернуть Украине нейтральный статус и уважение прав человека, нацменьшинств, русских и русскоязычных граждан», — сказал он.

По словам источника, в случае отсутствия у Киева таких намерений его заявления не могут отражать стремления к миру.

1 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью для финского издания Yle, в ходе которого заявил о намерении Киева завершить вооруженный конфликт с Москвой до конца текущего года.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российское руководство якобы «имитирует мирные переговоры» для получения тактического преимущества. Одновременно с этим он поддержал планы президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против РФ и ее торговых партнеров, назвав такие меры инструментами приближения мира.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и торгующих с ней стран, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. Позже хозяин Белого дома сократил этот срок до 10 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что необходимо делать для урегулирования украинского конфликта.