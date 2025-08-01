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Глава МИД Украины заявил о цели завершить конфликт с Россией в этом году

Глава МИД Украины Сибига: Киев планирует завершить конфликт с РФ в этом году
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью финскому изданию Yle о намерении Киева завершить военный конфликт с Россией до конца текущего года.

Дипломат обвинил Россию в «имитации мирных переговоров» для тактического преимущества. Одновременно он поддержал планы президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции против РФ и стран, торгующих с ней, назвав такие меры инструментом приближения мира.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики, препятствуя финансированию военной машины и торговле с третьими странами», — заявил Сибига.

1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам на Валааме, что Украине следует «бегом» просить президента России Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса. Он добавил, что в противном случае через несколько месяцев не останется оборонительных сооружений.

Путин в свою очередь подчеркнул, что основной целью в контексте украинского вопроса является обеспечение безопасности Российской Федерации.

Ранее Путин призвал обеспечить условия для русского языка на Украине.

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