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Ермак сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Ермак: слова Пескова о встрече на уровне лидеров похожи на затягивание времени
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РИА «Новости»

Заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече президентов России и Украины выглядят как затягивание времени, поскольку в них нет никакой конкретики. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что Киев готов к встрече на уровне лидеров. Он добавил, что союзники Украины также поддерживают эту идею. В том числе глава офиса Зеленского поблагодарил президента США Дональда Трампа за желание приблизить эту встречу.

«Если вопрос только в подготовке — то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное «не исключаем» без конкретной даты — неприемлемо», — написал Ермак.

19 июня Песков заявил, что встреча Путина с Трампом и Зеленским возможна только после тщательной подготовки. Он отметил, что она должна стать результатом длительной работы и уже подготовленных точек.

4 августа Песков еще раз обозначил позицию России по поводу встречи Путина с Зеленским. По его словам, российский лидер не исключает возможности встречи с Зеленским. Однако пресс-секретарь вновь подчеркнул, что она состоится только после длительной подготовки и диалога на уровне экспертов.

Ранее в Турции оценили возможность встречи Путина и Зеленского.

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