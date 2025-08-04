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Путин созвонился с премьером Израиля

Песков: Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что Путин 4 августа проведет международный телефонный разговор.

Последний телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 28 июля. В ходе беседы российский лидер, в частности, заявил о важности поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

В июне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы обе стороны «самоуничтожились». Колесник подчеркнул, что военный конфликт между странами надо прекращать. По его мнению, остановить его под силу только России и Соединенным Штатам.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.

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