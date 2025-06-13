В России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану

Удар Израиля стал «пощечиной» Ирану, страны арабского мира не помогут Тегерану в противостоянии с еврейским государством. Такое мнение в беседе с News.ru высказал капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Ощутимый удар, пощечина Ирану. Арабский мир вряд ли заступится за Иран, так как Иран не имеет отношения к нему, это персы, мощная региональная персидская держава», — сказал Дандыкин.

Он назвал случившееся «весьма печальным» с точки зрения дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее минобороны Ирана опубликовало необычный пост в соцсети Х после удара Израиля.