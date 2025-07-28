Путин созвонился с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор Путина с Нетаньяху состоялся 28 июля. В ходе беседы российский лидер, в частности, заявил о важности поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Кроме того, два лидера обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке. Путин отметил, что Россия выступает исключительно за мирное урегулирование всех проблем и конфликтов в регионе.

В заключении телефонной беседы президент РФ и премьер Израиля договорились продолжить диалог по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня, отметили в Кремле.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы обе стороны «самоуничтожились». Колесник подчеркнул, что военный конфликт между странами надо прекращать. По его мнению, остановить его под силу только России и Соединенным Штатам.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.