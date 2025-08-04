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В сети вспомнили предупреждение Ельцина о НАТО и гегемонии Запада

Дизен: Ельцин предупреждал, что Россия не потерпит глобальную гегемонию Запада
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад забыл предупреждение первого президента России Бориса Ельцина о том, что РФ не потерпит глобальной гегемонии западных стран и расширение НАТО. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Ельцин предупреждал, что Россия не приемлет глобальной гегемонии Запада», — написал профессор, комментируя отрывок из выступления первого президента России.

По мнению Дизена, современный Запад существует в условиях «исторической амнезии» и считает, что нынешняя политика России возникла словно из вакуума. Он подчеркнул, что западные страны не допускают обсуждения предательства, которое положило начало конфликту на Украине и борьбе РФ за свою безопасность.

Россия не раз выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Сами члены альянса называют это «сдерживанием российской агрессии». При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу и Прибалтику. Он называл эти слухи «полной чушью» и «бредом».

Опасаясь за свою безопасность, Россия в меморандуме по урегулированию конфликта на Украине требует отказа Киева от вступления в военные союзы и коалиции, а также размещения на своей территории иностранных войск. Кроме того, РФ призывает Украину и ее союзников признать новые российские регионы. Также Киеву запрещается размещать ядерное оружие и прочее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали, что Запад врал России об Украине и расширении НАТО.

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