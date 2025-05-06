Россия обращалась к Западу с предложениями о сотрудничестве с целью взаимной выгоды, а США и Европа врали Москве о расширении НАТО, это спровоцировало конфликт на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил разведчик армии США в отставке Скотт Риттер.

«Россия постоянно заявляла о готовности к сотрудничеству, чтобы все получили взаимную выгоду. Администрация Трампа изначально признала, что Россия права. Они сами заявили, что расширение НАТО спровоцировало конфликт. Они признали, что врали России», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видение президента США Дональда Трампа конфликта на Украине.

По словам Пескова, в понимании Трампом ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с позицией России.

Трамп сделал в интервью журналу Time заявление о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать Крым частью Российской Федерации. Также американский лидер назвал желание Украины вступить в НАТО одной из причин начала конфликта. Глава Белого дома считает, что Киеву придется отказаться от этих планов ради мира.

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.