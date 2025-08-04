В Европе высказались о военной помощи Украине

Военная помощь Украине от Евросоюза (ЕС) оказалась фактически заморожена. Об этом в интервью порталу EUObserver заявил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«После моего ухода военная помощь Украине от ЕС не предоставлялась, €6,6 млрд евро в Европейском фонде мира остаются заблокированы из-за Венгрии. Это стало концом этого инструмента», — сказал он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ситуация на Украине может быть разрешена только в том случае, если Киев и западные страны откажутся от намерений о вступлении страны в НАТО.

В июле президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

В ответ на это министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Украина за неделю лишилась четырех пусковых установок ЗРК Patriot.