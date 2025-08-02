Орбан назвал условия наступления мира на Украине

Орбан: мир придет на Украину, когда Запад поймет, что она не может быть в НАТО

Урегулировать ситуацию на Украине можно будет лишь тогда, когда когда Киев и страны Запада откажутся от планов вступления страны в НАТО, а президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заключат всеобъемлющее соглашение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — сказал он.

По его словам, стремление Киева вступить в Североатлантический альянс, поддержанное предыдущей администрацией США и рядом европейских стран, стало главной причиной конфликта.

Орбан подчеркнул, что мир на Украине может быть достигнут только при встрече Путина и Трампа, на которой стороны достигнут договоренностей по основным вопросам международной безопасности.

При этом он указал, что нынешняя позиция Брюсселя не способствует урегулированию, поскольку почти весь Евросоюз, за исключением Венгрии и, возможно, Словакии, фактически участвует в конфликте — пусть и не напрямую, но через поддержку одной из сторон.

Орбан добавил, что Венгрия не намерена втягиваться в украинский конфликт.

В конце июля венгерский премьер заявил, что Украине отведена роль буферного государства между Россией и Западом, и в обозримом будущем она не станет членом Европейского союза, поскольку это втянет западные страны в войну с РФ.

Ранее Орбан высказался об угрозе третьей мировой войны.