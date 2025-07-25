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Украина за неделю лишилась четырех пусковых установок ЗРК Patriot

Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили четыре пусковые установки Patriot
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в период с 19 по 25 июля уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Украины. Об этом говорится в официальной сводке Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные лишили украинцев многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65 производства США.

14 июля Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что ЕС должен будет возместить США их стоимость.

В ответ на это министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Сама Германия, как сообщила газета The Telegraph, уже поставила Украине одну систему ПВО Patriot, а также дополнительные ракеты-перехватчики.

Ранее стало известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.

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