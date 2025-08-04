Путин назвал главную проблему в ДНР

Путин назвал проблему с водоснабжением в ДНР первой в числе актуальных

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным назвал проблему с водоснабжением первой среди актуальных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотелось бы обсудить с вами некоторые вопросы, которые считаю наиболее актуальными. Это водоснабжение, это восстановление жилого фонда, строительные работы на ряде других объектов, в том числе инфраструктурных», — сказал глава государства.

Среди важных тем Путин также назвал экономику. По его словам, особого внимания требует, в частности, угольная отрасль. Еще российский лидер выразил желание обсудить вопросы здравоохранения в Республике, а именно — строительство новых медучреждений.

В своем докладе глава ДНР рассказал, что потери воды в Донецкой народной республике достигают 60% из-за износа труб и других причин. Он добавил, что каждый день аварийные бригады ликвидируют порядка 100 прорывов труб, а недельное количество аварий может достигать двух тысяч.

В июне Пушилин заявлял, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод «Дон — Донбасс» обеспечивает лишь треть потребности региона.

Ранее Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ в ДНР.