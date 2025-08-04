Политолог назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву

Визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву могли перенести из-за недавних сигналов президента РФ Владимира Путина Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, 1 августа появилась информация о визите Уиткоффа в РФ. В этот же день, как отметил эксперт, прошла встреча российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме, «где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан». Он предположил, что визит спецпосланника главы Белого дома мог быть перенесен «из-за определенных доработок нюансов предстоящего диалога в контексте услышанного» от Путина и Лукашенко со святого места.

В понедельник источники, в том числе с американской стороны, сообщили ТАСС, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на 6 августа.

4 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели: он может состояться в среду или в четверг.

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин против РФ и ее торговых партнеров, если конфликт не будет урегулирован за 10–12 дней.

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.