Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любое время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Условием он назвал «серьезную готовность России к достойному миру».

Президент Украины отметил, что Киев «видит и поддерживает усилия Дональда Трампа по прекращению войны».

«Если заявления из Москвы – сигнал о реальном намерении завершить конфликт, а не тактике затягивания, мы подтверждаем открытость к переговорам лидеров в любое время», – написал он.

Зеленский предложил перейти от технических консультаций к диалогу глав государств.

28 июля бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд заявил, что Зеленский высказывает желание встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «показать себя» перед своими спонсорами из западных стран.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Турции.

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.