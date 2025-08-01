На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любое время
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Условием он назвал «серьезную готовность России к достойному миру».

Президент Украины отметил, что Киев «видит и поддерживает усилия Дональда Трампа по прекращению войны».

«Если заявления из Москвы – сигнал о реальном намерении завершить конфликт, а не тактике затягивания, мы подтверждаем открытость к переговорам лидеров в любое время», – написал он.

Зеленский предложил перейти от технических консультаций к диалогу глав государств.

28 июля бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд заявил, что Зеленский высказывает желание встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «показать себя» перед своими спонсорами из западных стран.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Турции.

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами