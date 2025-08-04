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В Кремле призвали США быть аккуратными с заявлениями по ядерному оружию

Песков: все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал другие страны, в частности США, быть весьма аккуратными с ядерной риторикой.

«Мы аккуратно относимся к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. Россия занимает ответственную позицию, позиция [президента России Владимира] Путина известна. Россия внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой», — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин объяснил, почему Путин ответил Трампу именно на Валааме.

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