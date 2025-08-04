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Эксперт предрек «корейский сценарий» решения конфликта на Украине

Политолог Межуев: мир на Украине заключат по корейскому сценарию
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Александр Кряжев/РИА Новости

«Корейский сценарий» урегулирования конфликта на Украине является единственным реальным вариантом решения кризиса. С таким мнением в беседе с «Лентой.ру» выступил политолог Борис Межуев.

«Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по «корейскому сценарию» — возможно, с определенными оговорками. Это единственный реальный вариант, даже несмотря на успехи Российской армии», — подчеркнул он.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из основных задач спецоперации на Украине является отстаивание интересов российского народа. Глава государства подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что вооруженные силы (ВС) России нацелены на полное выполнение всех задач специальной военной операции (СВО). Сальдо подчеркнул, что полумеры уже показали свою несостоятельность. Губернатор добавил, что «корейский сценарий» урегулирования конфликта, связанный с его заморозкой, возможен как промежуточный результат.

Ранее Алаудинов заявил о победе России в СВО.

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Переговоры о мире на Украине
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