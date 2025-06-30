Сальдо: конфликт завершится после того, как Киев больше не сможет угрожать РФ

Военный конфликт на Украине завершится только тогда, когда власти Киева окончательно лишатся возможности угрожать России и ее народу. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России нацелены на полное выполнение всех задач специальной военной операции (СВО). Сальдо подчеркнул, что полумеры уже показали свою несостоятельность. Губернатор добавил, что «корейский сценарий» урегулирования конфликта, связанный с его заморозкой, возможен как промежуточный результат.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реализовать цели СВО — священный долг России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из основных задач спецоперации на Украине является отстаивание интересов российского народа. Глава государства подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей.

Ранее Алаудинов заявил о победе России в СВО.