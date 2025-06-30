На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал условия для завершения конфликта на Украине

Сальдо: конфликт завершится после того, как Киев больше не сможет угрожать РФ
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный конфликт на Украине завершится только тогда, когда власти Киева окончательно лишатся возможности угрожать России и ее народу. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — добавил Сальдо.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России нацелены на полное выполнение всех задач специальной военной операции (СВО). Сальдо подчеркнул, что полумеры уже показали свою несостоятельность. Губернатор добавил, что «корейский сценарий» урегулирования конфликта, связанный с его заморозкой, возможен как промежуточный результат.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реализовать цели СВО — священный долг России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что одной из основных задач спецоперации на Украине является отстаивание интересов российского народа. Глава государства подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей.

Ранее Алаудинов заявил о победе России в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами