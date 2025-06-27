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Алаудинов заявил о победе России в СВО

Генерал Алаудинов: РФ выиграла СВО, так как решила противостоять врагам
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине, поскольку вступила в борьбу со своими врагами. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов, его слова приводит Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

Алаудинов напомнил, что подобный тезис о победе России уже озвучивал в 2024 году. По его мнению, РФ уже выиграла в этом военном конфликте, благодаря «мужеству» президента страны, который не побоялся противостоять «сатанистам, войску антихриста-даджжаля».

«Мы уже выиграли, потому что мы имеем мужество противостоять им, уничтожая их. <...> Это уже выигрыш», — отметил командир «Ахмата».

До этого Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война уже наступила. По его мнению, наличие или отсутствие ядерных ударов не является основным свойством мировой войны. Военный подчеркнул, что происходящее сейчас в мире свидетельствует о ее наступлении.

Ранее генерал Алаудинов назвал приоритетные цели службы безопасности Украины (СБУ).

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