«Если русские промолчат». На Западе раскрыли, как Москва может обойти ультиматум Трампа

Bild: если Россия проигнорирует требования Трампа, ничего не произойдет

Игнорирование ультиматума Дональда Трампа о введении финансовых санкций в отношении России и ее торговых партнеров позволит Москве избежать последствий, пишет немецкое издание Bild. Ранее глава Белого дома уже сомневался, окажут ли анонсированные им рестрикции влияние на Кремль. В США также признали, что неспособность санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия может избежать последствий, если проигнорирует ультиматум президента США Дональда Трампа, предполагающий введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Об этом заявил немецкий военный эксперт Томас Тайнер в интервью изданию Bild.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит», — отметил он.

В этом случае возможны новые санкции и поставки дополнительного оружия Украине, считает Тайнер. Все «целиком зависит от реакции Москвы», подчеркнул аналитик.

Собеседник издания добавил, что «путь к миру лежит через российскую экономику». По его мнению, если экономика России начнет рушиться, то Запад сможет поставить Москву перед выбором — либо «полный крах экономики», либо выход с Украины.

Трамп готов к ультиматуму, но сомневается

Президент США планирует ввести вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, чтобы подтолкнуть Москву к прекращению огня на Украине. В то же время глава Белого дома не уверен, что его меры сработают и окажут какое-либо влияние на Кремль, пишет The New York Times.

«Не знаю, повлияет ли это на Россию. <...> Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры [санкции]. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — поделился Трамп своими сомнениями с журналистами.

Издание обратило внимание на то, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Россию за удары по Украине, но «до сих пор не выполнил своих обещаний». При этом Трамп не хочет войти в историю как «американский президент, потерявший Украину».

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Изначально президент США заявил, что отводит 50 дней на достижение договоренностей между Россией и Украиной, но позже поменял свое решение и сократил срок до 10 дней — он подойдет к концу уже 8 августа. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News уточнил, что глава Белого дома «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования, и поэтому «пришло время действовать».

«Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — добавил американский чиновник.

Стойкое разочарование

Российская экономика, несмотря на санкции, продолжает демонстрировать рост, отмечает The Washington Post (WP).

«Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований <…> В прошлом году российская экономика выросла более чем на 4% и, по прогнозам, в этом году продолжит расти», — говорится в публикации.

При этом WP допустило, что вторичные пошлины могут сработать как «геополитическая базука», поскольку они показали результативность против Ирана и Сирии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия достаточно долго живет под огромным количеством санкций, и ее экономика функционирует:

«Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан».

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Сам Трамп также признавал, что российские власти хорошо «умеют обходить» санкции. При этом Вашингтон все равно готов их ввести, говорил президент США в интервью телеканалу Newsmax.