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Жительницы украинского города пытались отбить мужчин у ТЦК

Страна. ua: в Виннице ночью вспыхнул протест против насильственной мобилизации
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Протест против насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов вспыхнул в Виннице после попытки «штурма» местного стадиона, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, на место «бунта» прибыло уже 11 машин полиции.

Как ранее писала «Страна.ua», протесты начались 1 августа. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата) привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

В конце июля сообщалось, что военнообязанный, спасаясь от мобилизации, выпрыгнул из окна больницы в украинских Черкассах во время военно-врачебной комиссии. Беглец остался жив, но получил травмы.

Ранее стало известно, что украинцы старше 25 лет автоматически станут солдатами запаса.

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