Только политические силы способны организовать народное сопротивление на Украине и противостоять политике президента Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Народ сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет», — написал Азаров.

В связи с чем он призвал людей, которые способны организовать такие политические силы, не просто «покорно голосовать» за все, что продвигает Зеленский, а оказать ему сопротивление.

Азаров отметил, что Зеленский «уничтожает украинский народ и государство». По его словам, каждый день его пребывания у власти «означает деградацию страны».

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что принятие решения о ликвидации Зеленского является прерогативой российских спецслужб.

По его словам, у них было три с лишним года с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы это сделать. Однако по определенным причинам этот замысел не был осуществлен. Эксперт предположил, что возможно из Зеленского «не хотели делать мученика», или он должен был показать народу свою несостоятельность.

Ранее в США призвали избавиться от Зеленского.