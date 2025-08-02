В одном из украинских городов начались протесты против мобилизации

В Виннице начались протесты жителей против мобилизации, сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, протесты начались 1 августа. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог российского военкомата) привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции.

По данным издания, силовики хватают женщин и сажают в служебные машины.

До этого ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон» сообщал, что протесты в связи с реформой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вспыхнули в прифронтовых Херсоне и Запорожье, несмотря на близость активных боевых действий.

В публикации утверждается, что в Запорожской и Херсонской областях люди выходили с плакатами, требуя не лишать независимости бюро.

В подполье подчеркнули, что население видит коррупцию так, что бюджеты оседают в карманах чиновников, и считает НАБУ единственным органом, который может это сдержать.

Ранее Еврокомиссия пригрозила лишить Украину финансовой помощи.