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Советник Кучмы осудил Зеленского после подавления протеста в Виннице

Соскин назвал подавление протеста в Виннице преступлением режима Зеленского
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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала назвал жестокое подавление протеста против насильственной мобилизации в Виннице сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине) «преступлением власти президента страны Владимира Зеленского».

Соскин считает, что члены правительства захотят избежать ответственности за события в Виннице, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль и премьер-министр Юлия Свириденко.

«Вы что молчите? Это у вас произошло побоище беззащитных женщин и детей. Это же страшное преступление произошло», — сказал он.

Соскин отметил, что никто из руководства Украины не осудил избиение женщин и несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что акции протеста против действий территориального центра комплектования в Виннице на Украине стали самыми масштабными с начала конфликта.

2 августа украинское издание «Страна» писало, что в городе вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов после попытки «штурма» местного стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных.

Как ранее писали украинские СМИ, протесты начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.

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