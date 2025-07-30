Украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста

На Украине в Николаеве мужчина упал с моста при побеге от сотрудников ТЦК

На Украине в городе Николаеве мужчина бежал от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК аналог военкомата на Украине — прим. ред.) и упал с моста. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

На опубликованных кадрах можно заметить, что мост является частью дорожного переезда и под ним не расположено никакого водоема. Журналисты отметили, что после падения мужчину спасти не удалось.

До этого депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

28 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец до этого сообщал о многочисленных злоупотреблениях военкомов — в том числе о фактах избиений, преднамеренных ДТП и других случаях давления на потенциальных призывников.

Ранее жители Херсонщины и Запорожской области объединились для борьбы с ТЦК.