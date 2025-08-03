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В США дали совет Трампу в связи с неизбежной победой России на Украине

В США Трампа призвали прекратить затягивать конфликт на Украине назло Путину
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Kent Nishimura/Reuters

Победа России на Украине является неизбежной, поэтому президенту США Дональду Трампу нужно прекратить затягивать конфликт. Об этом заявило издание American Conservative.

В материале говорится, что попытки быстрого урегулирования конфликта главой Белого дома могут привести только к отсрочке неизбежной победы Российской Федерации, которая обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих целей.

Журналисты призвали американского лидера не затягивать конфликт назло президенту России Владимиру Путину.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил, что Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован только путем проведения переговоров.

Накануне Трамп сообщил о намерении содействовать урегулированию украинского конфликта, назвав его «войной Байдена». Он подчеркнул, что потери сторон «остаются высокими».

Ранее на Западе назвали катастрофой информирование Трампа Киевом.

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