Постпред Уитэкер: Трамп считает, что конфликт на Украине решится через переговоры

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован только путем проведения переговоров. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что война на Украине не будет закончена на поле боя. В конце концов она должна быть завершена при помощи переговоров, должен быть достигнут мир», — сказал постпред.

Несколькими часами ранее Трамп заявил о намерении содействовать урегулированию украинского конфликта, назвав его «войной Байдена». Он подчеркнул, что потери сторон «остаются высокими».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если американский лидер хочет урегулировать конфликт на Украине, он должен аккуратно подключаться к данному вопросу. По его словам, в данном вопросе «указать не получится».

Ранее на Западе назвали катастрофой информирование Трампа Киевом.