Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении содействовать урегулированию украинского конфликта, назвав его «войной Байдена».

«Это война, которой не должно было быть. Это война Байдена, а не Трампа. Я хочу понять, можно ли ее завершить», — написал политик.

Он подчеркнул, что потери сторон «остаются высокими».

До этого американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что администрации Трампа стоит отказаться от метода кнута и пряника и скорректировать свою позицию по Украине — сделать ее более реалистичной.

Накануне Трамп объявил, что в РФ приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что он обсудит с российской стороной, на какие уступки готова пойти Москва, чтобы США не вводили вторичные пошлины для покупателей российской нефти. Дональд Трамп вновь обозначил, что готов ввести санкции, если до 8 августа Россия не добьется успеха в урегулировании конфликта, но отметил, что не знает, «дадут ли они какой-то эффект». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и РФ уже проводили непубличные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины заявил о цели завершить конфликт с Россией в этом году.