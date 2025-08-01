На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена»

Трамп заявил, что добивается урегулирования украинского конфликта
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении содействовать урегулированию украинского конфликта, назвав его «войной Байдена».

«Это война, которой не должно было быть. Это война Байдена, а не Трампа. Я хочу понять, можно ли ее завершить», — написал политик.

Он подчеркнул, что потери сторон «остаются высокими».

До этого американист Малек Дудаков заявил «Газете.Ru», что администрации Трампа стоит отказаться от метода кнута и пряника и скорректировать свою позицию по Украине — сделать ее более реалистичной.

Накануне Трамп объявил, что в РФ приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что он обсудит с российской стороной, на какие уступки готова пойти Москва, чтобы США не вводили вторичные пошлины для покупателей российской нефти. Дональд Трамп вновь обозначил, что готов ввести санкции, если до 8 августа Россия не добьется успеха в урегулировании конфликта, но отметил, что не знает, «дадут ли они какой-то эффект». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и РФ уже проводили непубличные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины заявил о цели завершить конфликт с Россией в этом году.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами