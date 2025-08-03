Эксперт оценил заявления Трампа об атомных подлодках словами «постоянно шалят»

Эксперт Дандыкин о заявлении Трампа: подлодки США нередко заходят в воды России

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru оценил заявления президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок, подчеркнув, что американские субмарины нередко заходят в воды России.

Специалист отметил, что подобный случай произошел в 1992 году в Баренцевом море, когда подлодка USS Baton Rouge столкнулась с многоцелевой субмариной «Кострома».

«Наша потом отремонтировалась и снова заступила на боевое дежурство, а ту списали. Они постоянно шалят», — сказал Дандыкин.

До этого эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен сообщил, что заявление Трампа о передислокации атомных подводных лодок (АПЛ) формирует «ловушку обязательств».

Накануне Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подлодки «в соответствующие районы». Как он отметил, теперь субмарины располагаются ближе к российской территории. Решение по подлодкам он принял после поста Дмитрия Медведева, в котором экс-президент РФ намекнул американскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

Ранее в ООН отреагировали на решение Трампа о размещении атомных подлодок.