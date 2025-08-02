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Трампу предрекли попадание в «ловушку обязательств» после слов об атомных подлодках

FAS: Трамп своим заявлением об атомных подлодках создает «ловушку обязательств»
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Kent Nishimura/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подводных лодок (АПЛ) формирует «ловушку обязательств». Таким мнением поделился в интервью агентству Reuters эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

По его словам, заявление Трампа подпитывает ожидания готовности США использовать ядерное оружие в случае дальнейшего обострения отношений с Россией.

Кристенсен пояснил, что американские АПЛ являются частью так называемой ядерной триады, включающей в себя также бомбардировщики и ракеты наземного базирования, и «всегда готовы к запуску ракеты с ядерными боеголовками по целям в России». Он отметил, что «подводные лодки всегда на месте, и их не нужно переводить на позицию».

В то же время другие эксперты, опрошенные агентством, подчеркивают, что любые заявления президента США о ядерном потенциале вызывают обеспокоенность, поскольку Вашингтон исторически воздерживался от демонстрации готовности к применению ядерного оружия. По их мнению, действия Трампа представляют собой риторическую эскалацию в отношениях с Россией, но не обязательно свидетельствуют о подготовке к военным действиям.

Накануне Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подлодки «в соответствующие районы». Как он отметил, теперь субмарины располагаются ближе к российской территории. Решение по подлодкам он принял после поста Дмитрия Медведева, в котором экс-президент РФ намекнуламериканскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

Ранее в ООН отреагировали на решение Трампа о размещении атомных подлодок

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