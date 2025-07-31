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Медведев дал совет Трампу после его слов о «мертвой экономике» России

Медведев призвал Трампа вспомнить фильмы про «ходячих мертвецов»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о «мертвой экономике» РФ, призвав его вспомнить сюжет своих любимых фильмов.

«Про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию» — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», — написал Медведев.

Также он напомнил главе Белого дома об опасности «мертвой руки».

По всей видимости, Медведев имел в виду систему «Периметр», также получившую название «Мертвая рука». Это комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что ему нет дела до торгово-экономических связей Индии и России, поскольку обе страны «могут погубить свои мертвые экономики».

Также президент США в этой же соцсети высказался в адрес Дмитрия Медведева, призвав его следить за словами. По мнению Трампа, Медведев «все еще считает себя президентом» России и вступает на очень опасную территорию, когда говорит о войне с США.

Ранее Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в игру ультиматумов, это угроза и шаг к войне.

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