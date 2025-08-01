В ООН отреагировали на решение Трампа о размещении атомных подлодок из-за Медведева

Официальный представитель ООН заявил об отсутствии комментариев по поводу заявления президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подлодок (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«На данный момент у нас нет комментария», — заявили в ООН.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.