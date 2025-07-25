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Орбан раскрыл роль Украины в отношениях России и Запада

Орбан: Украине отведена роль буферного государства между Россией и Западом
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Bertrand Guay/Pool/AP

Украине отведена роль буферного государства между Россией и Западом, и в обозримом будущем она не станет членом ЕС, поскольку это втянет западные страны в войну с РФ. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Украина — буферное государство», — заявил он.

Политик отметил, что лидеры стран ЕС хотят как можно скорее принять Украину в состав сообщества, однако Будапешт считает это недопустимым.

«Если мы согласимся на вступление Украины, то станем полем боя. Географически война затронет соседний регион, это неприемлемо», — сказал Орбан, добавив, что в такой ситуации может пострадать много молодых венгров.

По словам премьера, Венгрия предлагает вместо приема Украины в Евросоюз заключить с ней соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое не будет создавать угрозу прямого военного конфликта между Западом и РФ.

26 июня на саммите Евросоюза в Брюсселе Венгрия блокировала общее заявление стран-членов объединения, поддерживающее начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Аналогичную позицию Орбан занял и на саммите НАТО, где вопрос о членстве Украины не обсуждался. Он пояснил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее актуальные границы и население. Также никто не знает, что представляет из себя нынешняя страна.

Ранее в Венгрии против приема Украины в ЕС высказались 95% граждан.

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