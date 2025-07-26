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Орбан высказался об угрозе третьей мировой войны

Орбан: угроза третьей мировой войны растет, нужно ее предотвратить
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения третьей мировой войны, угроза которой, по его мнению, продолжает возрастать. Об этом сообщает ТАСС.

«Возможно, самый важный вопрос сейчас заключается в том, будет ли третья мировая война, и ответ на него следующий: вероятность мировой войны постоянно возрастает», — сказал он.

По словам премьера, это подтверждают результаты опросов о вероятности войны в ближайшие 5-10 лет в шести крупных странах.

Орбан уточнил, что по данным исследователей во Франции угрозу войны считают реальной 55% граждан, в Испании — 50%, а в Италии — 46%. Такого же мнения придерживаются 45% опрошенных в США и по 41% в Великобритании и ФРГ.

До этого украинский журналист Виталий Портников заявил, что выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум России об урегулировании конфликта на Украине за 50 дней может привести к третьей мировой войне и повышает вероятность ядерного удара по республике. По его словам, американский лидер не будет действовать своими руками, а будет использовать Украину.

Ранее Медведев сравнил Украину и Третий рейх.

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