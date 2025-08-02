Экс-конгрессмен заявил, что США не ищут войны с Россией

Бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц на своей странице в соцсети X заявил, что Вашингтон не ищет войны с Москвой.

«Россия, мы не ищем войны с тобой. Но прекратите эти чертовы ядерные разговоры», — сказано в публикации.

31 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе российского экс-президента «на опасную территорию», намекнуламериканскому лидеру, что у Москвы есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве «меры предосторожности» распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах». По его словам, теперь эти субмарины находятся «ближе к России».

Ранее эксперт предостерег Трампа от угроз ядерным ударом.