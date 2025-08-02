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Эксперт предостерег Трампа от угроз ядерным ударом

Кимболл о заявлении Трампа: ни один лидер не должен угрожать ядерным ударом
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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

Президенту США Дональду Трампу не следует угрожать ядерным ударом России. Такое мнение выразил в соцсети Х руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

«Ни один лидер или заместитель лидера не должен угрожать ядерным ударом, не говоря уже о том, чтобы публиковать эмоциональные, юношеские посты в социальных сетях», — написал он, комментируя заявление Трампа, пообещавшего разместить подводные лодки «в соответствующих регионах» в ответ на комментарии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Кимболл считает, что США и России необходимо «начать серьезные переговоры», чтобы избежать ядерной конфронтации и сократить арсеналы.

До этого британская газета The Daily Telegraph писала, что американский президент начал подниматься по «лестнице ядерной эскалации», заявив о передислокации двух атомных подводных лодок ближе к России. Издание считает этот шаг тревожным сигналом и символом возврата к логике холодной войны.

Ранее Трамп после слов Медведева заявил о готовности США к ядерной войне.

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