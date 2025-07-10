В Думе спрогнозировали «разного рода баталии» перед выборами в Турции

Депутат Новиков: в Турции перед выборами будет турбулентная обстановка

Обстановка в Турции в преддверии президентских и парламентских выборов вряд ли будет спокойной, заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, в республике будут происходить «разного рода баталии». По мнению политика, оппозиция может критиковать действующие власти за «непростую» ситуацию в экономике, зато у действующего президента Тайипа Эрдогана есть «разного рода ресурсы в борьбе со своими оппонентами».

«Надо понимать, что в Турции <…> существует своя активная политическая жизнь», — сказал Новиков.

Он добавил, что выбирать нового президента будут турецкие избиратели.

Правящая в стране Партия справедливости и развития рассчитывает на избрание Реджепа Тайипа Эрдогана на новый президентский срок, заявил в мае глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. По его словам, партия продолжает совершать тихие реформы под руководством действующего главы государства.

Ранее в Турции арестовали главного соперника Эрдогана.