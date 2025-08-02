Зеленский ответил на заявление Путина о переговорах

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров

Украинский президент Владимир Зеленский готов к встрече с Россией на уровне лидеров. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

28 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Турции.

Киев видит и поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта. Кроме того, он слышит заявления из России, отметил Зеленский.

»...и если это сигнал о серьезной готовности закончить конфликт «достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — написал политик.

Украина предлагает перейти от технических встреч к разговору президентов двух стран, для чего необходима готовность РФ, добавил украинский лидер.

Накануне президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко на Валааме заявил, что Москва готова подождать, если для Киева еще не настало время для переговоров.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.