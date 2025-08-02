Сисулит оценил успехи Лаоса и РФ в сферах политики и безопасности

Президент Лаоса: Москва и Вьентьян добились успехов в политике и безопасности

РФ и Лаос достигли заметных успехов в некоторых сферах, в том числе политики и безопасности. Об этом в статье для ТАСС написал президент азиатской республики Тхонглун Сисулит.

«Лаос и Россия добились значительных успехов в сфере политики и безопасности, продолжали обмен визитами на разных уровнях и в различных областях — от академических кругов до высшего руководства; тесно переплетены и межпартийные связи», — отметил глава государства.

Он добавил, что страны стабильно развивают торговое и экономическое сотрудничество. То же касается взаимодействия в сфере инвестиций.

31 июля в Кремле состоялись переговоры президентов РФ и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита. Главы двух государств обсудили ключевые вопросы, связанные с торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальной международной повестке.

Лаосский лидер в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Вьентьяном подарил российскому коллеге двух слонов. Путин заявил, что подаренные животные «пригодятся в хозяйстве».

Ранее президент РФ напомнил о вкладе СССР в становление независимого Лаоса.