Путин напомнил о помощи СССР Лаосу в борьбе за независимость

Путин напомнил Сисулиту о вкладе СССР в становление независимого Лаоса

СССР поддерживал Лаос в борьбе за независимость, что стало твердым фундаментом нынешних отношений Москвы и Вьентьяна. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах в Кремле с главой азиатского государства Тхонглуном Сисулитом, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что Советский союз помогал в становлении экономики и вооруженных сил Лаоса.

Сисулит прибыл в Россию с официальным визитом. В рамках визита политик уже провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» и зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

По итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов и заявление лидеров для прессы.

Президент Лаоса регулярно посещает Россию. В 2024 году он приезжал дважды — на майские мероприятия по случаю годовщины Победы и на саммит БРИКС в Казани. Сисулит также занимает пост генерального секретаря ЦК Народно-революционной партии Лаоса.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.