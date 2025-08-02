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Путин высказался о мощном землетрясении на Камчатке

Путин высоко оценил готовность инфраструктуры Камчатки к землетрясениям
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил готовность инфраструктуры Камчатки к землетрясениям. Его слова передает ТАСС.

«В свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», — сказал российский лидер.

По его словам, выполненные работы дали хороший результат. Глава государства пришел к такому выводу, так как после землетрясения 30 июля на Камчатке не было зафиксировано серьезных разрушений. Более того, не поступало никакой информации о том, что кто-то из людей не выжил.

«Это очень здорово», — подчеркнул Путин.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Последствия землетрясения коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц. ООН предложила помощь в ликвидации последствий природного катаклизма.

Ранее президент РФ поручил наградить врачей на Камчатке, которые продолжили операцию во время землетрясения.

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