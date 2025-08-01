Путин поручил наградить врачей на Камчатке, продолживших операцию во время землетрясения

Путин предложил наградить врачей на Камчатке за операцию во время землетрясения

Президент России Владимир Путин заявил, что врачи на Камчатке, не покинувшие операционные во время сильного землетрясения 30 июля, заслуживают государственных наград. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, эти люди героически исполнили свой профессиональный долг в экстремальных условиях.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что к наградам представят как минимум 15 врачей и девять медсестер. Кроме того, власти региона планируют поощрить сотрудников экстренных служб, которые проявили самообладание и продолжили спасать людей во время стихийного бедствия.

Бригада Камчатского онкологического диспансера не прервала хирургическое вмешательство, несмотря на непрерывные подземные толчки. Медики сохранили спокойствие и остались в операционной до конца процедуры.

Заведующая вторым хирургическим отделением диспансера Яна Гвоздева уточнила, что сотрясение продолжалось около пяти-шести минут. По ее словам, ситуация вызывала страх, но врачи не рассматривали возможность покинуть пациентку или прекратить операцию. Она подчеркнула, что при любых обстоятельствах врач не должен оставлять человека в критическом состоянии.

Ранее в США восхитились поступком российских врачей во время землетрясения на Камчатке.