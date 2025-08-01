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Путин поручил наградить врачей на Камчатке, продолживших операцию во время землетрясения

Путин предложил наградить врачей на Камчатке за операцию во время землетрясения
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Президент России Владимир Путин заявил, что врачи на Камчатке, не покинувшие операционные во время сильного землетрясения 30 июля, заслуживают государственных наград. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, эти люди героически исполнили свой профессиональный долг в экстремальных условиях.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что к наградам представят как минимум 15 врачей и девять медсестер. Кроме того, власти региона планируют поощрить сотрудников экстренных служб, которые проявили самообладание и продолжили спасать людей во время стихийного бедствия.

Бригада Камчатского онкологического диспансера не прервала хирургическое вмешательство, несмотря на непрерывные подземные толчки. Медики сохранили спокойствие и остались в операционной до конца процедуры.

Заведующая вторым хирургическим отделением диспансера Яна Гвоздева уточнила, что сотрясение продолжалось около пяти-шести минут. По ее словам, ситуация вызывала страх, но врачи не рассматривали возможность покинуть пациентку или прекратить операцию. Она подчеркнула, что при любых обстоятельствах врач не должен оставлять человека в критическом состоянии.

Ранее в США восхитились поступком российских врачей во время землетрясения на Камчатке.

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