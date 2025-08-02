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Трамп назвал условие введения санкций против России

Трамп: США готов ввести санкции против России, но Путин умеет их обходить
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Kevin Lamarque/Reuters

США готовы ввести новые санкции против России, но руководство РФ умеет их обходить. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Главе Белого дома задали вопрос о том, какими будут его действия, если если не будет достигнуто соглашение по Украине в отведенные им 10 дней.

«Мы введем санкции. Он (президент России Владимир Путин. — «Газета.Ru») очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», — сказал в ответ американский лидер.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал Российской Федерации 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде заявили, что СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа.

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