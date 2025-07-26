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В Совфеде заявили, что СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа

Сенатор Косачев: спецоперация не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия не будет останавливать специальную военную операцию (СВО) из-за каких-либо ультиматумов, в том числе, президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью aif.ru заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач. Может быть, и будет достигнута какая-то договоренность, но это точно произойдет не по требованию Дональда Трампа», — сказал сенатор.

Также он выразил мнение, что американский лидер является очень решительным человеком, который стремится к «конкретному, осязаемому результату». По его словам, глава Белого дома производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов корректировать свою позицию, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно или вообще невозможно.

«Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что произойдет после истечения этих 50 дней. Возможно все», — продолжил парламентарий.

Он добавил, что «летопись конфликта пишется на поле боя, а не в столицах третьих стран».

В середине июля Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, лидер Соединенных Штатов выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.

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