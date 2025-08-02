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Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором

Глава РФПИ Дмитриев назвал позором ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer
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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X назвал позором ситуацию с несохранившейся перепиской председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла.

«Урсула Pfizer фон дер Ляйен и ее сообщения, которые так удачно исчезли. Позор», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал статью газеты The New York Times (NYT), в которой говорится, что Еврокомиссия не сохранила SMS-переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупкам вакцин от COVID-19 для стран Евросоюза, скрыв ее от СМИ. По данным издания, Еврокомиссия подтвердила информацию о существовании переписки председателя ЕК с Бурлой, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным.

В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

В связи с этим NYT подала иск в Европейский суд юстиции. 14 мая 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с главой Pfizer по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее в Ирландии назвали фон дер Ляйен «никчемным политиком».

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