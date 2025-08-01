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В США узнали, что стало с перепиской фон дер Ляйен и главой Pfizer

NYT: ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer по вакцинам
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не сохранила SMS-переписку Урсулы фон дер Ляйен с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин от COVID-19 для государств Евросоюза (ЕС), скрыв ее от СМИ. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на ответ Еврокомиссии.

«На этой неделе ЕК предоставила ответ, в котором подразумевается, что она (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен) удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению», — говорится в материале.

По данным издания, Еврокомиссия подтвердила информацию о существовании переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным.

В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

В связи с этим NYT подала иск в Европейский суд юстиции. 14 мая 2025 года суд признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Также суд обязал главу ЕК раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, кто виновен в голосовании против нее.

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