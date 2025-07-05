Глава ирландской авиакомпании назвал фон дер Ляйен «никчемным политиком»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является «никчемным политиком», поскольку ЕК не смогла справиться с забастовками французских авиадиспетчеров. Об этом заявил исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в интервью изданию Politico.

Глава компании пояснил, что в результате забастовок 400 рейсов Ryanair были отменены. При этом, по его словам, 360 полетов могли бы совершиться, если бы ЕК обеспечила возможность беспосадочных перелетов через воздушное пространство Франции.

«Фон дер Ляйен никчемный политик. Она предпочитает сидеть в своем офисе, читая проповеди про Палестину, торговое соглашение с США или о чем-то еще. Все что угодно вместо того, чтобы предпринять конкретные действия и защитить авиарейсы отпускников», — сказал О'Лири.

Директор Ryanair призвал главу ЕК уйти в отставку.

Двухдневная забастовка авиадиспетчеров во Франции началась 3 июля в преддверии начала летних школьных каникул. К ее организации призвали два французских профсоюза USAC-CGT и UNSA-ICNA. Они представляют 33% сотрудников отрасли. Авиадиспетчеры призывали улучшить условия труда, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным техническим проектам и «токсичному управлению».

Ранее политолог оценил вероятность отставки фон дер Ляйен.