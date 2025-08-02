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Трамп заявил, что Индия перестанет покупать нефть у России

Трамп: Индия прекратит импорт нефти из РФ ради торговой сделки с США
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Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит импорт российской нефти ради торговой сделки с Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России <...> Не знаю, верно это или нет», — сказал он журналистам в Белом доме по итогам переговоров с Нью-Дели.

До этого сообщалось, что у западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью. Речь шла о находящихся под санкциями кораблях Achilles и Elyte, которые стоят на якоре у Джамнагара. Еще дальше от берегов стоят два других танкера — Destan и Horae.

31 июля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупку российской нефти после заявлений президента США Дональда Трампа.

Вместо этого НПЗ начали закупать сырье из Западной Африки и Ближнего Востока. Несмотря на то что крупнейшими покупателями все еще остаются частные компании Reliance и Nayara, госкомпании Индии контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Ранее в МИД Индии оценили отношения с Россией.

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